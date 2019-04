Na Gorenjskem so se zavezali k širjenju infrastrukture za električno mobilnost

Kranj, 6. aprila - Župani gorenjskih občin so ta teden v okviru mednarodnega projekta e-Moticon v Kranju podpisali sporazum, s katerim so izrazili podporo nadaljnjemu uvajanju električne mobilnosti. Zavzeli so se za vzpostavljanje infrastrukture, ki bo uporabnikom električnih vozil omogočila enostavno uporabo.