Mobilni operater A1 s pobudo Med vrsticami za spodbujanje branja

Ljubljana, 24. aprila - Mobilni operater A1 je zaradi upadanja branja uvedel pobudo Med vrsticami, s katero želi spodbuditi Slovenke in Slovence k prebiranju domače literature. Akcijo, h kateri je pristopilo 19 slovenskih literarnih ustvarjalcev, je sprožil ob svetovnem dnevu knjige, 23. aprilu, potekala pa bo do 29. aprila na profilih A1 Instagram, Facebook in Twitter.