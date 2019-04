DSP na javni tribuni izpostavilo zahteve za izboljšanje področja knjige

Ljubljana, 23. aprila - Društvo slovenskih pisateljev (DSP) je priredilo tribuno o kritičnih razmerah v založništvu, ki ogrožajo obstoj slovenske knjige in s tem slovenskega jezika. Predstavili so sedem zahtev, ki so jih naslovili na vlado, med njimi vrnitev sredstev Jaka na vsaj sedem milijonov evrov. Želijo izboljšanje položaja in ugleda knjige ter založništva v družbi.