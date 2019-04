Slovenski dnevi knjige letos v maju in z več novostmi

Ljubljana, 23. aprila - V Ljubljani bodo od 15. do 18. maja potekali 24. slovenski dnevi knjige. Novosti letošnjih dnevov sta prizorišče na ploščadi pred Moderno galerijo, kjer bo knjižni sejem, in premik v maj. Ob današnjem svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic pa Društvo slovenskih pisateljev v Narodni galeriji pripravlja javno tribuno o založništvu na Slovenskem.