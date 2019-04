Današnji dan posebno pozornost namenja knjigi

Ljubljana, 23. aprila - Unesco je današnji dan razglasil za svetovni dan knjige in avtorskih pravic. Zaznamovali ga bodo številni z literaturo in knjigami povezani dogodki, tudi po Sloveniji, kjer bo pestro predvsem zvečer in ponoči v sklopu projekta Noč knjige. Naziv svetovne prestolnice knjige je letos pripadel mestu Šardža v Združenih arabskih emiratih.