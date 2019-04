Unicef opozarja na alarmanten porast ošpic v svetu

Ljubljana, 24. aprila - Unicef je ob današnjem začetku svetovnega in tudi evropskega tedna cepljenja opozoril na alarmanten porast ošpic po vsem svetu. Kot so poudarili, približno 169 milijonov otrok med letoma 2010 in 2017 ni prejelo prvega odmerka cepiva proti ošpicam. To pomeni, da letno prvega odmerka cepiva ni prejelo več kot 21 milijonov otrok.