Prostore ljubljanske urgence med vikendom obiskala bolnika z ošpicami

Ljubljana, 23. aprila - Med vikendom so v dežurnih ambulantah ZD Ljubljana, ki so ob dela prostih dneh v prostorih urgence, po navedbah UKC Ljubljana obravnavali dva bolnika z ošpicami. Pri obiskovalcih, ki so se takrat zadrževali v čakalnici, obstaja možnost, da so se okužili z virusom ošpic, če jih še niso preboleli ali niso bili dvakrat cepljeni, opozarjajo na NIJZ.

Služba nujne medicinske pomoči in urgenca Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) sta Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) že posredovali sezname čakajočih bolnikov, ki bodo o možnosti okužbe in ukrepih obveščeni pisno na domači naslov.

V času obiska bolnikov z ošpicami, ki sta se po neuradnih informacijah STA nedavno mudila v Rusiji in Nemčiji, se je v čakalnici nahajalo tudi več sto čakajočih na obravnavo v kliničnem centru in njihovih svojcev, so sporočili iz ljubljanskega UKC. Na NIJZ pa so poročali o okoli 200 bolnikih, ki bi lahko bili potencialno okuženi. Hkrati pa so za STA pojasnili, da so že izločili vse, ki so bili rojeni pred letom 1960 in je verjetno, da so bolezen že preboleli.

V UKC Ljubljana so ob tem ponovno opozorili, da je obremenitev prostorov urgence zaradi prenosa sobotne dežurne službe Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana in dežurnih ambulant z Metelkove ulice v klinični center prevelika. Prostori ljubljanske urgence pa so trenutno še bolj obremenjeni zaradi prenove urgentnega kirurškega bloka. Vsi bolniki in obiskovalci morajo zato čakati v enotni čakalnici.

"Po dogodkih konec tedna ponovno pozivamo vodstvo Zdravstvenega doma Ljubljana, da za čas gradbenih del čim prej vrnejo dežurne ambulante na staro lokacijo," so zapisali. "Prav tako pred morebitno vrnitvijo v prostore UKC Ljubljana pričakujemo, da se dežurne ambulante uredijo v prostorih, ki omogočajo izolacijo, saj v urgentnem bloku trenutno ni pogojev za izolacijo visoko kužnih bolnikov. Dogodki konec prejšnjega tedna so namreč potrdili, da obstaja ob trenutni organizaciji tveganje za hiter prenos nalezljivih bolezni," so še opozorili.

Na NIJZ opozarjajo, da naj bolniki ob pojavu značilnih bolezenskih znakov, ki so vročina, vnetje očesnih veznic, nahod, kašelj in značilen rdečkast izpuščaj, o tem po telefonu takoj obvestijo izbranega osebnega zdravnika in ostanejo doma.

Za dodatne informacije, navodila in pojasnila glede ukrepov po stiku z virusom ošpic 20. in 21. aprila v čakalnici urgence v UKC Ljubljana, je na telefonski številki 031 646 617 od ponedeljka do petka med 9. in 16. uro na voljo epidemiolog NIJZ.

Ošpice se sicer prenašajo neposredno ali posredno s kužnimi kapljicami izločkov nosu in žrela okužene osebe, na primer s kihanjem in kašljanjem. Bolnik z ošpicami je kužen že približno štiri dni pred pojavom izpuščaja in še štiri dni po pojavu, je razvidno s spletne strani NIJZ.

V Sloveniji smo z uvedbo obveznega cepljenja leta 1968 ošpice tako rekoč odpravili, od leta 2000 do 2009 namreč niso zabeležili nobenega primera, je na današnji novinarski konferenci pred svetovnim in evropskim tednom cepljenja pojasnila Marta Grgič Vitek z NIJZ. Od leta 2010 pa beležijo posamične primere ošpic, ki jih nekdo prinese iz tujine. Preliminarni podatki NIJZ o precepljenosti predšolskih otrok proti ošpicam, mumpsu in rdečkam v letu 2018 pa kažejo 93,1-odstotno precepljenost.