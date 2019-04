Cepljenje eden najučinkovitejših ukrepov za ohranjanje zdravja

pripravila Sanja Gornjec

Ljubljana, 21. aprila - Svetovni teden cepljenja je namenjen spodbujanju uporabe cepiv za zaščito ljudi vseh starosti pred boleznimi. Cepljenje vsako leto reši milijone življenj in je eden najbolj uspešnih in učinkovitih zdravstvenih ukrepov. A na svetu je še vedno skoraj 20 milijonov necepljenih otrok, je opozorila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).