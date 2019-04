Danes se začenja svetovni in evropski teden cepljenja

Ljubljana, 24. aprila - Letošnji svetovni in evropski teden cepljenja, ki ga obeležujemo od danes do konca meseca, želi s sloganom Cepim se, zaščitim vse izpostaviti, da lahko vsak prispeva k zaščiti pred nalezljivimi boleznimi. Z dovolj velikim deležem cepljenih v skupnosti lahko namreč preprečimo prenos in širjenje nalezljive bolezni.