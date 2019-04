V programu Cannesa Directors' Fortnight tudi Netflixov film

Cannes, 24. aprila - Organizatorji filmskega festivala v Cannesu so v torek najavili izbor filmov v spremljevalni sekciji Cannes Directors' Fortnight. Med 23 izbranimi filmi je film v Netflixovi distribuciji Wounds v režiji Babaka Anvarija, kar je presenečenje, glede na to, da v tekmovalnem programu že drugo leto zapored ni Netflixovega filma, piše The Guardian.