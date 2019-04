V tekmovalnem delu Cannesa 19 filmov, tudi Almodovar, Dardenne, Loach in Malick

Cannes, 18. aprila - Tekmovalni del mednarodnega filmskega festivala v Cannesu, ki bo v 72. izvedbi potekal od 14. do 25. maja, bo štel 19 filmov. Med režiserji, ki so jih posneli, so nekatera znana imena: Pedro Almodovar, brata Dardenne, Ken Loach in Terrence Malick, poročajo tuje tiskovne agencije. Uvedla ga bo premiera komedije The Dead Don't Die Jima Jarmuscha.