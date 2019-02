Žirijo v Cannesu bo vodil oskarjevec Alejandro Gonzalez Inarritu

Cannes, 27. februarja - Žiriji 72. mednarodnega filmskega festivala v Cannesu bo predsedoval dobitnik oskarja Alejandro Gonzalez Inarritu, znan po filmih Birdman ali nepričakovana odlika nevednosti in Povratnik, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili s festivala. Potekal bo od 14. do 25. maja.