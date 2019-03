Tudi letos v Cannesu ne bo Netflixovih filmov

Cannes, 19. marca - Na filmskem festivalu v Cannesu tako kot lani tudi letos ne bodo prikazali nobenega filma v produkciji Netflixa. Organizatorji festivala in predstavniki Netflix naj ne bi uspeli skleniti dogovora o sodelovanju, Netflixovi filmi, med njima The Irishman in The Laundromat, pa kot kaže ne bodo končani do festivala.