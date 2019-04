Po navedbah oblasti napadi v Šrilanki maščevanje za napad v Christchurchu

pripravil Blaž Mohorčič

Kolombo, 23. aprila - Šrilanške oblasti so danes sporočile, da prve ugotovitve preiskave kažejo, da so bili nedeljski teroristični napadi, ki so po zadnjih podatkih zahtevali več kot 320 življenj, maščevanje za napade na mošeje v novozelandskem Christchurchu. Odgovornost za napade je medtem prevzela skrajna skupina Islamska država (IS).