Pred svetovnim tednom cepljenja opozorila o pomembnosti kolektivne zaščite

Ljubljana, 16. aprila - Pred svetovnim tednom cepljenja, ki bo med 24. in 30. aprilom, so strokovnjakinje s področij pediatrije in javnega zdravja poudarile pomembnost cepljenja pri kolektivni zaščiti zdravja. Zaradi nasprotovanja cepljenju se namreč tudi v razvitem svetu ponovno pojavljajo nalezljive bolezni, ki so sicer že več let veljale za praktično izkoreninjene.