Evropski in svetovni teden cepljenja v znamenju odgovornosti za zaščito skupnosti

Ljubljana, 23. aprila - Letošnji evropski in svetovni teden cepljenja, ki bo potekal od srede do konca aprila, v ospredje postavlja odgovornost posameznika pri zaščiti skupnosti pred nalezljivimi boleznimi. Cepiva namreč ne ščitijo le posameznika, temveč lahko z velikim deležem cepljenih preprečimo prenos in širjenje bolezni, so izpostavili na tiskovni konferenci NIJZ.