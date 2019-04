Med žrtvami terorističnih napadov na Šrilanki tudi trije danski državljani

Koebenhavn/Washington, 21. aprila - Dansko zunanje ministrstvo je na Twitterju objavilo, da so med žrtvami današnjih terorističnih napadov na cerkve in hotele na Šrilanki tudi trije danski državljani. Dodali so, da so sorodnike žrtev o tem že obvestili, poroča nemška tiskovna agencija dpa.