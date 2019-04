V Fidesu zavračajo očitke o akcijah za privatizacijo zdravstva

Ljubljana, 16. aprila - V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so v stališču glede aktualnega dogajanja in razmer v zdravstvu poudarili, da niso nikoli vodili ne odkritih ne prikritih akcij s ciljem privatizacije zdravstva. Zavrnili so tudi očitke, da bi manipulirali z javnostjo. "Naše zahteve so bile vedno jasno artikulirane," so zatrdili.