Šabeder: V kratkem že nekatere konkretne rešitve

Ljubljana, 16. aprila - Minister za zdravje Aleš Šabeder je v nagovoru na današnji skupščini ZZZS napovedal, da bodo na ministrstvu v kratkem predstavili javnosti glavne prioritete in akcijski načrt za izvedbo posameznih nalog in tudi že nekatere konkretne rešitve. Sprejetje aneksa št. 1 k splošnemu dogovoru za leto 2019 pa je napovedal do konca maja.