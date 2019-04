Skupščina ZZZS za pripravo dvoletnega finančnega načrta zavoda

Ljubljana, 16. aprila - Delegati skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) so se na današnji seji seznanili z lanskoletnim poslovanjem zavoda, ki so ga zaznamovale ugodne gospodarske okoliščine. Ob tem so podprli predlog direkcije ZZZS, naj se finančni načrt zavoda v prihodnje pripravlja za dve leti, enako kot v primeru dvoletnega državnega proračuna.