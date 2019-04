Zdravniki ZD Slovenj Gradec preklicali soglasje za nadurno delo

Slovenj Gradec, 11. aprila - Sedem zdravnikov družinske medicine Zdravstvenega doma (ZD) Slovenj Gradec je danes vodstvo ZD obvestilo, da s 1. majem preklicujejo soglasje za nadurno delo. Opozorili so na na izgorelost in nemoč zagotavljati varno in strokovno obravnavo bolnikov ter na dodatno obremenjenost zaradi vključenosti v delo slovenjgraškega urgentnega centra.