Lanska rast stroškov dela v Sloveniji na povprečju EU

Luxembourg, 11. aprila - Stroški dela na uro v gospodarstvu (brez kmetijstva in javnega sektorja), so se lani v EU povečali za 2,7 odstotka na 27,40 evra, v območju evra pa za 2,2 odstotka na 30,60 evra. V Sloveniji so se okrepili za 2,7 odstotka na 18,10 evra. Rast je bila tako enaka povprečju v uniji, kažejo podatki evropskega statističnega urada Eurostat.