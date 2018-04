Slovenija med novimi članicami EU z najvišjimi stroški dela

Luxembourg, 9. aprila - Lani so stroški na uro dela v gospodarstvu EU, kjer nista upoštevana kmetijstvo in javni sektor, v povprečju znašali 26,8 evra, v območju z evrom pa 30,3 evra. Najnižji stroški so v Bolgariji, in sicer znašajo 4,9 evra, na Danskem pa so z 42,5 evra stroški najvišji. Slovenija je s 17 evri na vrhu med najnovejšimi članicami unije.