Stroški dela v EU v tretjem četrtletju z 2,7-odstotno rastjo

Luxembourg, 14. decembra - Stroški na uro dela v EU so bili v tretjem letošnjem četrtletju v povprečju za 2,7 odstotka višji kot pred letom dni. V Sloveniji so se povečali manj od evropskega povprečja, in sicer za 1,9 odstotka. O najvišji rasti pa po podatkih Eurostata poročajo iz Romunije, Latvije in Litve.