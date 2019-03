Luxembourg, 19. marca - Stroški dela na uro so se v EU v zadnjem četrtletju 2018 na letni ravni zvišali za 2,8 odstotka, v območju z evrom pa za 2,3 odstotka. Zvišali so se v vseh članicah z izjemo Malte, najbolj v Romuniji, Latviji in Portugalski, je objavil evropski statistični urad Eurostat.