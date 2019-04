Z akcijo Polepšajmo jesen proti socialno-družbeni izključenosti starejših

Ljubljana, 9. aprila - Tri organizacije v sodelovanju s prostovoljci začenjajo humanitarno kampanjo Polepšajmo jesen, namenjeno starejšim, ki si zaradi prenizkih pokojnin ne morejo privoščiti kulturnih dobrin, sprostitve, družabnosti in zabave. Materialno in predvsem nematerialno nameravajo pomagati okoli 1000 upokojencem, so sporočile organizacije.