Na konferenci o ukrepih za večjo zaposlenost starejših od 55 let

Ljubljana, 27. marca - Stopnja zaposlenosti med starejšimi v Sloveniji v zadnjih letih raste, a je še vedno med najnižjimi v Evropi. Kako bi zaposlene spodbudili, da bi dlje časa ostali v delovnem procesu in se ne bi prezgodaj odločali za upokojitev, so predstavniki gospodarstva danes z gosti iz politike razpravljali na konferenci z naslovom 55 plus.