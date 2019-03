Na letovanje z mariborskim Rdečim križem tudi upokojenci

Maribor, 15. marca - Mariborsko območno združenje Rdečega križa Slovenije, ki pokriva 12 občin, že 63 let izvaja program letovanja otrok v Punatu na otoku Krku. Lani so peljali na morje tudi nekaj deset upokojencev in odziv je bil zelo dober, zato nameravajo s tem nadaljevati tudi v prihodnje, je na današnji predstavitvi dela povedal sekretar Metod Dolinšek.