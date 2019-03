Mariborska karitas z novimi skladiščnimi prostori za donirano hrano

Maribor, 1. marca - V Nadškofijski karitas Maribor so danes odprli razširjene, prenovljene in na novo opremljene prostore za skladiščenje hrane iz programa Donirana hrana, ki ga izvajajo v sodelovanju s tremi mariborskimi Lions klubi. Hrano prispeva 18 trgovin in pekarn, letos naj bi se programu pridružili še dve. Lani so tako pomagali več kot 180 družinam.