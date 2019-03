Škofijska karitas Celje lani pri plačilu položnic pomagala več kot 2000 ljudem

Celje, 16. marca - Škofijska karitas Celje je lani pri plačilu položnic pomagala 2203 ljudem in v ta namen porabila 93.141 evrov. Skupaj so zbrali, kupili ali pridobili in razdelili 467.804 kilogramov živil, z mestnimi boni v višini 22.200 evrov pa so obdarili 762 oseb. Prav tako so opravili 13.064 obiskov pri 4389 starejših na domu, v bolnici ali domu starejših.