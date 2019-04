Cerar: Vmešavanje tujih držav in pritiski na slovenske medije so nedopustni

Ljubljana, 9. aprila - Vmešavanje tujih držav in pritiski na slovenske medije so nedopustni, je danes poudaril zunanji minister Miro Cerar v odzivu na ponedeljkovo razkritje poskusov hrvaškega vplivanja na poročanje POP TV o prisluhih v arbitraži med Slovenijo in Hrvaško. V izjavi za medije je še zatrdil, da Slovenija ne bo popustila pri obrambi svobode govora.