V Zagrebu preložili obravnavo v enem od primerov proti LB in NLB

Zagreb, 8. aprila - Na zagrebškem občinskem sodišču so za danes predvideno obravnavo v enem od primerov tožb Zagrebačke banke (Zaba) proti Ljubljanski banki (LB) in NLB zaradi prenesenih deviznih vlog preložili na 14. junij. Gre za ponovljeno sojenje v primeru, v katerem Zaba terja 7,5 milijona švedskih kron ter manjše zneske danskih in norveških kron.