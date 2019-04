Opazovalci Sveta Evrope pozitivno ocenili lokalne volitve, a vidijo možnosti izboljšav

Strasbourg, 3. aprila - Opazovalci Sveta Evrope, ki so novembra lani spremljali potek lokalnih volitev v Sloveniji, so podali splošno pozitivno oceno volitev, a navedli, da so še možnosti izboljšav. Med drugim pri zapečatenju in sledljivosti volilnih skrinjic, pri izobraževanju članov volilnih komisij, prav tako bi za mesta županov lahko kandidiralo več žensk, menijo.