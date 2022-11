Podpora županu se praviloma odraža tudi v sestavi mestnega sveta

Ljubljana, 17. novembra - Na nedeljskih lokalnih volitvah bodo volivci oddali glas tudi za člane občinskih in mestnih svetov. V trenutnih sestavah imajo skoraj povsod največ svetnikov liste in stranke, ki so podpornice župana oziroma jih župan celo vodi ali je njihov član. STA objavlja seznam trenutne sestave mestnih svetov vseh 12 mestnih občin in število svetnikov.