Lokalne volitve: Skoraj vsaka občina povezana v katero od skupnih občinskih uprav

piše Gregor Mlakar

V primerjavi z časom pred uveljavitvijo sprememb zakona o financiranju občin leta 2017 se je število precej razdrobljenih skupnih občinskih uprav znižalo za več kot deset, saj je zakon kot pogoj za sofinanciranje zahteval povezovanje najmanj treh občin in izvajanje najmanj treh zakonsko določenih skupnih nalog.

Še vedno pa so po podatkih ministrstva za javno upravo skupne občinske uprave v Sloveniji zelo raznolike, tako po številu vključenih občin kot po številu nalog, ki jih opravljajo. Od trenutnih 41 jih 38 izpolnjuje tudi zakonske pogoje za sofinanciranje.

V nobeno od skupnih občinskih uprav ta trenutek niso povezane le mestni občini Ljubljana in Murska Sobota ter občine Kamnik, Domžale, Logatec in Ilirska Bistrica.

Občine so sicer lahko povezane v več skupnih občinskih uprav, kar trenutno velja za 24 občin, ki so povezane v dve, medtem ko občin, ki bi bile povezane v tri ali več skupnih uprav, ni. Med vsemi 206 občinami sta le Idrija in Cerkno takšni, ki ne izpolnjujeta pogoja za sofinanciranje.

Največje glede na število vključenih občin so skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju, ki je ena najstarejših in povezuje kar 22 občin, le štiri manj povezuje skupna občinska uprava Maribor, medtem ko skupna občinska uprava savinjsko-šaleške regije s sedežem v Velenju povezuje 11 občin.

Država je s spremembo zakona o lokalni samoupravi leta 2017 število področij razširila na skupaj 11. Občine se sicer največkrat povezujejo pri inšpekcijskem nadzoru in redarstvu, nekaj manj pa tudi na področjih urejanja prostora ter notranjega finančnega nadzora.

Zakon predvideva še povezovanje na področjih pravne službe, občinskega odvetništva, varstva okolja, civilne zaščite, požarnega varstva in urejanja prometa, lani pa so temu dodali že dvanajsto področje, povezano z informatiko.

Država je od leta 2006 do vključno letošnjega leta iz proračuna za delovanje skupnih občinskih uprav oziroma sofinanciranje njihovega delovanja namenila nekaj več kot 69 milijonov evrov. Samo letos bo za to namenila skoraj sedem milijonov evrov, v proračunu za leto 2023 pa je planiranih 7,5 milijona evrov.

Kot so za STA pojasnili na ministrstvu za javno upravo, potem ko je njegovo vodenje prevzela Sanja Ajanović Hovnik, zaenkrat na področju delovanja skupnih občinskih uprav ne predvidevajo bistvenih vsebinskih sprememb. S proračunskimi sredstvi bodo še naprej zagotavljali stabilnost sistema, pa tudi njegovo nadaljnje preoblikovanje v smeri kakovostnega dela in zagotavljanja čim širšega nabora nalog.