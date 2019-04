Stavka pristaniških pilotov odpovedana

Koper, 2. aprila - Vodstvo družbe Piloti Koper in zaposleni so po večurnih pogajanjih podpisali dogovor, s katerim sta se strani dogovorili o novih pogojih dela ter odpovedi za sredo napovedane stavke. V okviru dogovora bodo izboljšali pogoje dela in materialni položaj zaposlenih, in sicer tako pilotov kot voditeljev čolnov družbe.