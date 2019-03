Primorske novice: Pristaniški piloti za 3. april napovedali stavko

Koper, 21. marca - Zaposleni v podjetju Piloti Koper, ki izvaja pomorsko pilotažo v koprskem pristanišču, so za 3. april napovedali stavko, kar bi lahko ohromilo delo v Luki Koper. Med drugim zahtevajo za 50 odstotkov višje plače za pilote in za 75 odstotkov višje plače za vodje čolnov, večjo varnost pri delu, dodatne zaposlitve in čolne, poročajo Primorske novice.