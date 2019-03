Družba Piloti Koper opozarja na gospodarsko škodo v primeru stavke pristaniških pilotov

Koper, 29. marca - Vodstvo družbe Piloti Koper se je danes odzvalo na navedbe Sindikata žerjavistov pomorskih dejavnosti. Zanikali so trditve, da so onemogočali pogovore in doseganje dogovora z zaposlenimi in zagotovili, da si bodo zanj aktivno prizadevali tudi v prihodnje. Opozorili pa so na veliko gospodarsko škodo v primeru stavke, napovedane za 3. april.