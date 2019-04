Pogajanja vodstva Piloti Koper in delavcev še trajajo

Koper, 2. aprila - Današnja pogajanja med vodstvom podjetja Piloti Koper in zaposlenimi, ki so zaradi nezadovoljstva z delovnimi razmerami za sredo napovedali stavko, še trajajo. Neuradno sicer kaže, da bosta strani vendarle prišli do dogovora in da stavke, ki bi lahko ohromila delo v Luki Koper, ne bo.