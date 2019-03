Radio Slovenija: Tudi mariborski družinski zdravniki grozijo s kolektivno odpovedjo

Maribor, 29. marca - Družinski zdravniki v ZD Maribor bodo prvega junija, v kolikor ne bo prišlo do izboljšanja razmer, pristopili h kolektivni odpovedi, so napovedali v pozivu, ki so ga naslovili na pristojne in javnost. Med zahtevami zdravnikov so popravek splošnega dogovora za letos, administrativna razbremenitev in jasna zgornja meja obremenitev.