Skupščina zdravniške zbornice izrekla podporo družinskim zdravnikom

Ljubljana, 28. marca - Poslanci skupščine Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS) so na današnji seji sprejeli sklep, s katerim so izrazili podporo družinskim zdravnikom, ki so zaradi preobremenjenosti napovedali odpoved delovnega razmerja. Sklep predvideva tudi finančno pomoč zdravniškim kolegom v primeru tožb s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).