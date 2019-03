Grosupeljski zdravniki zavračajo delo prek obremenitve, dogovorjene v stavkovnem sporazumu

Ljubljana, 27. marca - Zdravniki zdravstvenega doma Grosuplje so izjavi za javnost zapisali, da bodo pri svojem delu v največji možni meri upoštevali standarde in normative stroke in bodo v letošnjem letu odklanjali opredeljevanje novih bolnikov nad 1895 glavarinskih količnikov. To je normativ, o katerem so se dogovorili v zadnjem stavkovnem sporazumu.