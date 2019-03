Šabeder zavihal rokave, a že razjezil sindikate

Ljubljana, 29. marca - Novi minister za zdravje Aleš Šabeder bo po napovedih ministrstva za zdravje danes s sodelavci obiskal zdravstvene domove v Celju, Nazarjah in Kranju. Kot so pojasnili na ministrstvu, so sestanki delovne narave. Medtem so v sindikatih Praktikum in Fides jezni, saj da so jim z ministrstva sporočili, da jih na sestankih ne želijo.