VS ZN krepi boj proti financiranju terorizma

New York, 28. marca - Varnostni svet združenih narodov je danes sprejel resolucijo, ki države članice poziva k okrepitvi prizadevanj v boju proti financiranju terorizma. Resolucija, ki jo je VS sprejel s soglasjem vseh članic, tudi Slovenije, potrjuje zaveze vseh držav v boju proti terorizmu in omenja razvoj groženj, ki jim je treba prilagoditi odziv.