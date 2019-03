Odprtje Yaskawine kočevske tovarne robotov 8. aprila

Kočevje, 28. marca - Japonska korporacija Yaskawa, ki velja za največjega proizvajalca industrijskih robotov na svetu, bo kočevsko tovarno, ki so jo začeli graditi novembra predlani in ki poskusno obratuje od novembra lani, uradno odprla 8. aprila. Takrat bo uradno začela proizvodnjo šestosnih industrijskih robotov za trge Evrope, Bližnjega vzhoda, Afrike in Rusije.