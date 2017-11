V Kočevju položili temeljni kamen Yaskawine nove tovarne robotov

Kočevje, 2. novembra - Na kočevskem gradbišču evropske tovarne največjega svetovnega proizvajalca industrijskih robotov, japonske Yaskawe, so danes položili temeljni kamen. Pred njegovim polaganjem so v Kulturnem centru Kočevje pripravili slovesnost s pozdravnimi govori predsednika vlade Mira Cerarja, predstavnikov družbe Yaskawa in kočevskega podžupana Romana Hrovata.