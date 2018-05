Yaskawa prinaša dodatna nova delovna mesta v Kočevje

Kočevje, 14. maja - Prvi mož družbe Yaskawa Europe Manfred Stern je danes z gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom in kočevskim županom Vladimirjem Prebiličem podpisal pismo o nameri o postavitvi obratov za proizvodnjo elektromotorjev in elektronskih komponent. V njem naj bi zaposlili do 250 ljudi. V Kočevje bo tako Yaskawa skupaj prinesla do 500 zaposlitev.