V Občini Kočevje znaten zaposlitveni preboj

Kočevje, 15. julija - V Občini Kočevje, kjer so zadnje obdobje dosegli znaten gospodarski preboj, do leta 2022 računajo na več kot 750 novih delovnih mest. Razlog za to so širitev dozdajšnjih in prihod novih podjetij. Zadostno delovno silo nameravajo zagotoviti s preusmerjanjem dnevnih delovnih migracij v domače okolje, stavijo tudi na priseljevanje in zaledne delavce.