Na mariborski univerzi center za pametna mesta

Maribor, 30. marca - Univerza v Mariboru je bogatejša za Center za pametna mesta in skupnosti. Deloval naj bi kot platforma, ki povezuje raziskovalce, gospodarstvo, lokalne skupnosti in ostale deležnike, usmerjene v razvoj visokotehnoloških rešitev za kakovostnejše upravljanje mest in posledično kakovostnejše življenje ljudi v njih.