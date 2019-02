V Podravju za izobraževanje odraslih na voljo 2,5 milijona evrov

Maribor, 19. februarja - Enajst podravskih ljudskih univerz in ostalih zavodov, ki izvajajo brezplačne programe izobraževanja za odrasle in so združeni v tri konzorcije, bo do leta 2022 za izvajanje izobraževanj za odrasle od ministrstva za izobraževanje in Evropskega socialnega sklada prejelo 2,5 milijona evrov. Z njimi bodo dodatno izobrazili skoraj 3000 ljudi.